Tiårige Palma drømmer om OL - ridestævne i Odense er en start

Drømmen om OL

På trods af de kun ti år stiler Palma Sophie Gry Janson-Christensen allerede mod at komme med til OL, når hun bliver gammel nok.

- Det vil betyde virkelig meget, for det har altid været min drøm.

Og det er da netop også en af ambitionerne for arrangørerne bage Scandinavia Jumping Tour. At stævnet kan vokse sig endnu større for blandt andet at kunne skabe nye olympiske ryttere.