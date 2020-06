Tidens Samling hårdt ramt af coronakrisen: Nu gør museet klar til at åbne igen

Coronakrisen har været hård ved det danske kulturliv, hvor blandt andet museer, spillesteder og biografer har måttet vinke farvel til de forventede indtægter.

På museet Tidens Samling i Odense har coronakrisen også efterladt sig spor. Museet har været nødsaget til at afskedige én medarbejder, så der nu kun er to ansatte tilbage.

Når museet mandag åbner igen, bliver det også en anderledes oplevelse for de besøgende. De små stuer er nemlig blevet spærret af.

Det fortæller Cæcilie Ning Hage, der er daglig leder på Tidens Samling.

- Normalt har vores gæster jo måttet komme ind i alle stuerne og sidde i møblerne, åbne skufferne, læse i bøgerne og røre ved alle de genstande, vi har udstillet. Men det må man ikke lige nu.

- Så det er lidt vemodigt at skulle begrænse museet på den måde. For det er jo en del af det, vi har gjort i snart 28 år, siger hun.

Ikke fået del i hjælpepakker

Cæcilie Ning Hage forklarer, at museet ikke har fået del i regeringens støttepakker til kulturlivet.

Men forhåbentlig kan det ændre sig, siger hun.

- Umiddelbart ser det ikke ud til, at vi passer ind i nogen af hjælpepakkerne. Men jeg håber stadigvæk, at vi kan få en eller anden form for kompensation for alle de grupper, der har meldt afbud hos os, og for alle de gæster, der ikke har kunnet komme, siger Cæcilie Ning Hage.

Tjener penge på tv-serier

Mens Tidens Samling har mistet indtægter grundet nedlukningen som følge af coronavirus, så er der - manglende hjælpepakke eller ej - optimisme at spore hos den daglige leder.

Det skyldes, at film- og tv-branchen er begyndt at arbejde igen. Og det giver penge i kassen, når tv-serierne Badehotellet, Sygeplejeskolen og Bille August’s kommende film om Karen Blixen lejer kostumer hos Tidens Samling.

- Det kan ikke redde det hele, men det er en del af det, vi budgetterer med, så det kan i hvert fald give et rigtig godt plaster på et sår, der er åbent, forklarer hun.

Tidens Samling åbner mandag klokken 10.