Tidligere minister deltog i bryllupsfest: - Det er nemt at være bagklog

Flere videoer på Facebook viser, hvordan gæster til brylluppet danser og fester tæt til en koncert med Aqua. Lars Christian Lilleholt deltog i festen, da han sammen med sin kone vurderede, at det var forsvarligt på daværende tidspunkt.

- Jeg fortryder ikke, at jeg deltog. Vi vurderede at smittetallet var så lavt i Odense, at det var forsvarligt at deltage. Og vi ville også rigtig gerne fejre brudeparret, siger han.

Men var brylluppet blevet afholdt i dag, havde han handlet anderledes.

Læs også Kåre Mølbak advarer: - Den største synder er private fester

- Men det er klart, at havde smittetallet været, som det er i dag, så havde vi selvfølgelig ikke deltaget. Men det er nemmere at være bagklog med tilbagevirkende kraft. Vi deltog, og det står vi selvfølgelig ved, siger han.

Arrangørens ansvar

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal man ved private arrangementer holde mindst én meters afstand. Er der øget risiko for dråbesmitte, som for eksempel ved koncerter, skal afstanden øges til to meter. Alligevel vurderede Lars Christian Lilleholt, at det var forsvarligt at deltage.

- Jeg må bare sige, at da vi deltog, der var smittetallet relativt lavt, og min kone og jeg vurderede i fællesskab, at det godt kunne lade sig gøre at deltage i den fest, hvis vi ellers tog de nødvendige forholdsregler.

Han mener, at festens udvikling er arrangørenes ansvar.

- Det er ikke noget jeg vil blande mig i. Det lader jeg være fuldstændig op til arrangørerne, hvordan man har lyst til at holde en fest. Og så er det jo mit ansvar at afgøre, hvorvidt vi har lyst til at deltage i festen.

Jeg er ikke Odenses borgmester

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), deltog også i brylluppet. Få dage senere gjorde han og flere uddannelsesinstitutioner alle arrangementer med alkohol på de odenseanske uddannelsessteder forbudt.

Læs også Borgmester gav den gas: Gæster så stort på corona-anbefalinger til bryllupsfest

- Altså som politikere har vi et ansvar for at gå foran. Jeg er ikke Odenses borgmester, og jeg har ikke været ude med de her budskaber, siger Lars Christian Lilleholt.

Og selvom han mener, at man som politiker har et ansvar for at gå foran, mener han også, at det er et fælles ansvar.

- Jeg tror, at vi alle sammen i den periode begyndte at tage en lille smule mere let på det, og der vil jeg sige, der har jeg også min del af ansvaret, siger han.