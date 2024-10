Tidligere OB-spion lander stort job i udlandet

Fynske Ole Nielsen, der i sin tid i OB gik under navnet Ole Spion, er blevet udpeget som talentspejder for den engelske Premier League-klub Everton, for hvem han skal finde spændende skandinaviske talenter.

Det skriver Tipsbladet.dk, der har taget sig en snak med fynboen. Her forklarer han, at han skal udføre jobbet sideløbende med sin tjans som chefscout i den norske klub Brann.

Det er hverken første gang, at Ole Spion jonglerer to job, ej heller første gang han er på lønningslisten i Everton. Tidligere har han erhvervet sig som pædagog sideløbende med et tilsvarende job i den engelske klub Leicester, og Everton havde seneste Ole Nielsen på lønningslisten i 2018.