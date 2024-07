Tidligere OB-talent solgt i kæmpehandel - OB scorer millioner

Premier League-klubben Brighton har købt den tidligere OB-spiller Yankuba Minteh fra Newcastle.

Det oplyser Brighton i en pressemeddelelse sent søndag aften.

Den 19-årige gambier kommer fra et låneophold i hollandske Feyenoord, hvor han leverede ti mål og seks oplæg i 27 ligakampe.

Han scorede desuden et enkelt mål i Champions League.

Kæmpehandel

Minteh blev solgt til Newcastle sidste sommer, men blev sendt direkte på lån.

Ifølge mediet The Athletic har Brighton betalt 33 millioner pund - cirka 290 millioner kroner - for Minteh.

Minteh har skrevet under på en femårig kontrakt.

- Yankuba er et ungt talent, der har tiltrukket masser af interesse, så vi er glade for at hente ham, udtaler Brightons tekniske direktør, David Weir, i pressemeddelelsen.

Fortid i OB

Minteh skiftede til OB i 2022 og leverede fire mål og seks oplæg i 17 superligakampe.

Salget til Newcastle slog OB's transferrekord. Ifølge TV 2 Fyns OB-reporter Martin Davidsen scorede OB omkring 70 millioner på salget dengang, mens klubben i den nye handel får cirka 20 millioner.

Minteh havde også et par hårde perioder i OB, hvor han blev sat af holdet efter at have forbrudt sig mod klubbens interne regler.

Samtidig tog nogle fans det ilde op og antastede ham på gaden. Det førte til, at Minteh i en kortere periode var sygemeldt.

Gambieren har spillet seks kampe for sit landshold og scoret tre mål.