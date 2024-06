Tidligere pædagog er Odenses nye stadsdirektør

Odense Kommune har siden lagt en pressemeddelelse ud på kommunens hjemmeside.

- Jeg glæder mig til at blive en del af Odense Kommune og være med til at sikre den fortsatte drift og fremdrift for Odense. Odense Kommune er i en rivende udvikling, og det stiller krav til samarbejde med både det politiske niveau, det lokale erhvervsliv og ikke mindst de mange medarbejdere i Odense Kommune. Jeg glæder mig derfor også rigtig meget til at møde alle de mange, der brænder for at videreudvikle Odense til en endnu bedre by, siger Eik Møller.



- Jeg er glad for, at vi i Eik Møller er lykkes med at finde en stærk og kvalificeret profil. Som stadsdirektør i Odense er man øverste embedsmand og administrativ chef for en organisation med flere end 14.500 ansatte. Eik Møller bliver en central drivkraft, der skal sikre, at Odense Kommune fortsat er en god og attraktiv arbejdsplads, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Eik Møller, der oprindeligt er uddannet pædagog, var i Ballerup øverst ansvarlig for omkring 4.500 ansatte.

Eik Møller tiltræder stillingen som stadsdirektør 1. august 2024.