- Til grin: Borgmester revser Skatteministeriet efter chok-udmelding

Flere af landets kommuner modtog for en uge siden en mail om, at deres grundskyld var ændret, og at områdets ejendomme ikke er lige så meget værd, som Skatteministeriet først havde sagt.

Blandt andet i Odense Kommune hvor borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mildest talt ikke er tilfreds.

- Det er dybt forargeligt og dybt forkasteligt, at der kommer et brev dybt inde i budgetprocessen, hvor de (Skatteministeriet, red.) lige pludselig siger, vi har 45 millioner kroner færre at gøre godt med, siger han til TV 2 Fyn.

Odense Kommune stod til at have et råderum på 300 millioner kroner, men det er onsdag blevet reduceret med 45 millioner kroner efter en "feberredning" i økonomiudvalget.

Det ærgrer Peter Rahbæk Juel, der vurderer, at de penge eksempelvis kunne have bygget en ekstra døgninstitution. Odenses borgmester mener, at "det kloge" havde været at vente med at sende brevet ud til næste år, så kommunerne kunne have fået ændringerne ind i tilskuds- og udligningssystemet.

- Det er jo alle kommuners budgetlægning, der bliver fuldstændig forstyrret af en håndgranat, som kommer flyvende ind i forhandlingen fra venstre (side, red.), og det gør jo, at vi har et mindre råderum at gøre med. Det er for at sige det ligeud; hamrende træls.

Kan få alvorlige konsekvenser

Når kommunerne sætter rammerne for næste års budget, som forhandles på plads i løbet af efteråret, så er der en "helt klar procedure", fortæller Peter Rahbæk Juel. Inden sommerferien indgår Kommunerne og KL en aftale, så når byrådspolitikkerne i august møder ind, så kender de budgettet for det kommende år.

Det betyder ifølge Odenses borgmester, at det kan få alvorlige konsekvenser ude i kommunerne - eller at det allerede har fået alvorlige konsekvenser.

- Vi skal ikke ud i sparerunder i Odense, men der er jo kollegaer rundt omkring, som har en vis legemsdel tættere på vandskorpen. Hvor det her kan betyde, at man skal spare penge, eller allerede har afskediget medarbejdere for at få enderne til at nå sammen, og så står de pludselig med flere penge.

- Jeg synes, det er fuldstændigt til grin, hvis jeg skal være helt ærlig. Man tager det ikke seriøst, at der sidder 98 kommuner, som faktisk arbejder med at få enderne til at mødes, lyder kritikken.