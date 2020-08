Tilbød slik til børn: Advarer om mulig børnelokker

Skoleleder på Rasmus Rask-Skolen i Odense-bydelen Bellinge, Lasse Bach Sørensen, advarer nu forældre og elever efter en episode mandag.

Mandag eftermiddag mellem klokken 13.00 og 15.30 blev tre elever fra 1. klasse kontaktet af en mand eller en stor dreng i skolegården, skriver Lasse Bach Sørensen til en orientering på skolens hjemmeside Aula.

- Han spurgte drengene, om de ville have noget slik, og fortalte dem, at han havde noget i bilen. Drengene afslog heldigvis og gik deres vej, skriver Lasse Bach Sørensen. Børnene fortæller også om en sort bil.

Børnene fortalte ikke nogen på skolen om episoden, men fortalte det først til forældrene, da de kom hjem.

Børnene fortæller, at manden eller den store dreng efterfølgende gik ind i hallen.

- Sådan en oplevelse skal vi tage alvorligt. Derfor denne orientering, skriver skoleleder til forældrene.

Skolen vil i den kommende tid være ekstra på vagt og tale med børnene om ikke at følge med fremmede voksne.

Skolen opfordrer børnene til ikke at færdes alene, men i stedet til at følges nogle stykker sammen. Samtidig får børnene besked på straks at kontakte voksne på skolen, hvis de oplever noget mistænkeligt.

Læs også Mand i sort kassevogn tilbød slik til otteårig dreng

Forældrene opfordres også til at snakke med børnene om episoden.

- Det er vigtigt lige nu at stå sammen og hjælpe hinanden til at handle fornuftigt, skriver Lasse Bach Sørensen videre.

Sagen er anmeldt til politiet af en af børnenes forældre.

Skoleleder Lasse Bach Sørensen bekræfter forløbet over for TV 2 Fyn, og Fyns Politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om sagen.

Ligner episode fra september

I september sidste år advarede skolen også forældrene efter en episode. Onsdag eftermiddag den 11. september 2019 omkring klokken 16 blev en otteårig dreng stoppet af en mand, da han var på vej hjem fra Rasmus Rask Skolen.

- Vi havde en elev, der blev kontaktet af en mand i en sort kassevogn, og han havde så spurgt drengen, om han ville ind i bilen og have noget slik, men drengen løb heldigvis hjem, fortalte skoleleder på Rasmus Rask Skolen Lasse Bach Sørensen dengang til TV 2 Fyn.