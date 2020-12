Tilbud fra trampolinpark: Lad os passe dine hjemsendte børn

Det hænder, at skoler lukkes og elever hjemsendes, fordi en eller flere elever eller lærere smittes med coronavirus.

Fra på mandag kan trampolinparken Jumping Fun i Odense tilbyde pasning til de børn, der ikke er syge.

- Et stigende antal er begyndt at komme i dagtimerne, hvor forældrene sidder og arbejder på deres computer i caféen, men vi ved alle sammen, at børn ikke leger selv, hvis deres forældre er der, siger direktør i Jumping Fun Maja Raabye Füchsel.

Derfor kan forældre aflevere deres børn i parken mellem klokken 8 og 9 om morgenen og deltage uforstyrret i de arbejdsrelaterede Teams-møder, indtil børnene skal hentes igen senest klokken 16.15.

Trampolinpark med lektiecafé

Det bliver dog ikke otte timers hop og spring i trampolinparken. Jumping Fun arrangerer nemlig lektiecafé, inden børnene sendes af sted i legelandet.

- Vi er nogen, der selv er forældre, og vi har en del lærerstuderende, fortæller Maja Raabye Füchsel. Hun mener derfor, at personalet i Jumping Fun fint kan administrere børnepasningen.

Det koster 169 kroner at få sine skolebørn passet i trampolinparken.

Direktøren forventer ikke, at samtlige pladser er optaget allerede på mandag, men initiativet skyldes også, at Jumping Fun lige nu ikke har nok gæster.

- Der er ikke megagang i legeland og trampolinparker, så det handler også om, hvordan jeg kan hjælpe mine ansatte med at få flere timer. De første par uger bliver det nok på egen regning for at få det i gang, men vi synes, vi har overskuddet til at hjælpe, fortæller Maja Raabye Füchsel.

Styr på sikkerheden

Da Jumping Fun går under reglerne for foreningsidræt, og børnene ikke er over 21 år, må personalet i idrætsparken tage imod 50 børn. Ifølge Maja Raabye Füchsel er der dog helt styr på sikkerheden.

- Vi vil gerne være så fleksible som muligt, men vi vil ikke have, at folk ikke har tillid til det. Derfor har vi købt et pandetermometer, og vi har også en coronavideo, alle skal se, inden man kommer ind, fortæller hun.

Ingen bliver dog tvunget til at få målt temperaturen ved ankomst.