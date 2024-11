Tilflugtssted får millionbeløb: - Eddermame været en kamp

Efter et månedlangt tovtrækkeri er det endelig lykkes: Reden Odense får nu tildelt lige så mange midler som dens aarhusianske og københavnske pendanter.

Det blev besluttet torsdag aften i de såkaldte SSA-forhandlinger, hvor 850 millioner kroner til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for de kommende år skal fordeles.

Helt konkret får Reden Odense ni millioner kroner mere over de næste fire år, end det oprindeligt var besluttet, og det glæder Socialdemokratiets Thomas Skriver Jensen, der længe har talt imod den skævvridning, som eksisterer:

- Det har eddermame været en kamp for at sikre flere penge, siger han til TV 2 Fyn og tilføjer, at han og Venstres Lars Christian Lilleholt blev inviteret til Reden Odense i starten af 2024.

- "Hvis der ikke sker noget, vil flere mennesker dø," var den kontante melding, siger Thomas Skriver Jensen, der er "rigtig glad og tilfreds".

- Vi har fået det, vi gik efter, lyder det.

For at fejre de ekstra midler tager Thomas Skriver Jensen og Lars Christian Lilleholt til Reden Odense og serverer brunsviger, oplyser han.

Reden Odense får 2,5 millioner kroner ekstra i 2025, så det samlede beløb kommer op på seks millioner kroner. I 2026 og 2028 får tilflugtsstedet ligeså 2,5 millioner kroner ekstra. I 2027 får Reden Odense 1,5 millioner kroner ekstra.