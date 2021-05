Tilskuere var tilbage på lægterne: - Det var rigtig rart at opleve stemningen igen

- Det var super at få stemningen igen, frem for at side hjemme foran fjernsynet og se det, siger Morten Holmberg, der var mødt op for at heppe på kvinderne fra Odense med familien.

Skabte nerve og intensitet

Sejren i den første finalekamp var et stort skridt mod den første mesterskabstitel i klubbens historie. Men det var ikke kun den overbevisende otte-måls-føring ved kampsens slutfløjt, der var værd at smile over fra klubbens side.