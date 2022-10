Tilsyn får kritik: Kan ikke fange svigt i ældreplejen

Omsorgssvigt på omsorgssvigt.

Sådan beskrev Melanie Hedelund sin morfars sidste tid på plejehjemmet Ærtebjerghaven i Odense Kommune overfor TV2 Fyn lørdag.

En sag, der har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at varsle to tilsynsbesøg på plejehjemmet.

Men tilsynene med landets ældrepleje fungerer slet ikke.



Sådan lyder det nu fra formanden for Ældre Sagen i Frederiksund Kommune oven på dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet'.

Det skriver TV 2.

Teaterstykke

Formanden er særlig kritisk overfor, hvordan tilsyn fra kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed bliver varslet på forhånd til plejehjem, hvor der er udtrykt bekymring for plejen og omsorgen for de ældre.

Altså ligesom det nu er tilfældet i Melanie Hedelunds sag i Odense.

- Så er tilsyn jo ikke noget værd. Et varslet tilsyn bliver ikke reelt, for der vil du aldrig se problemerne. Tilsyn skal være uvarslede, for ellers får du kun et teaterstykke, siger Bente Christensen til TV 2.



Kritikken af de varslede tilsyn støttes op af lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

- Det betyder, at plejehjemmene får mulighed for at fremstille sig på en måde, som de gerne vil præsentere sig på. Hvis man vil opdage noget af det, TV 2 har afdækket, så skal vi have mulighed for at føre uanmeldte tilsyn, siger han til TV 2.



Varsling er lovpligtig

Selvom Melanie Hedelund lørdag kaldte de varslede tilsyn på hendes morfars tidligere plejehjem for "på tide", så var hun dog også meget skeptisk overfor, om tilsynene på plejehjemmet vil være retvisende.

- Hvis plejecenteret ved de kommer, så kunne man også godt forestille sig, at de gør en ekstra indsats for at få styr på det hele.

- Vi har ikke særlig meget tiltro til det plejecenter mere, sagde Melanie Hedelund.

Rådmand for ældre og handicapområdet i Odense Kommune, Brian Dybro (SF), fortalte lørdag, at hans forvaltning har undersøgt Kent Hedelunds sag og kan ikke genkende, at der er sket et generelt omsorgssvigt.

Dog har rådmanden bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for en uvildig undersøgelse af sagen.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til TV 2, at Retssikkerhedsloven kræver, at der som udgangspunkt skal ske varsling ved tilsyn i private boliger – herunder på plejehjem.



Fredag kunne TV 2 Fyn afsløre, at en forstander på et plejehjem i Middelfart er fratrådt efter alvorlig kritik fra pårørende og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.