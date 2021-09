Tina blev vaccineret i Bilka: - Nu skal det være

Hun fortæller, at hun har været lidt sløset omkring det med, at blive vaccineret.

- Jeg har ikke fået taget mig sammen og så har jeg været lidt skeptisk om sikkerheden om vaccinerne.

Bilka i Odense er et af i alt 35 pop-up-vaccinationssteder i 16 ud af landets 19 Bilka-butikker og en række Føtex-butikker.

Bilka i Odense er samtidig det eneste sted på Fyn, hvor det har været muligt, at etablere et vaccinested.

- Vi fik en henvendelse fra sundhedsmyndighederne om vi ville være med til at skubbe lidt til at få de sidste ud og blive vaccineret, fortæller varehuschef Tonny Drachmann Nielsen, Bilka Odense.

Han tilføjer, at når sundhedsmyndighederne rækker ud, så er man nødt til at sige ja.

- Vi vil rigtig gerne have et Danmark, som er fuldstændig åbent igen, så at vi kan hjælpe til, det gør os enormt stolte og glade over at være med til det.

Vaccinationerne vil foregå frem til klokken 17.00 og kun lørdag.

Pop-up-vaccinationsstedet dukker dog op i Bilka igen om 21 dage.