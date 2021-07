Tinderbox-aflysning: Fik 21 millioner i kompensation sidste år

Dermed opnår selskabet faktisk et bedre resultat end i 2019, hvor festivalen havde et underskud på 2,6 millioner kroner.

Forretning kører ikke rundt

Til trods for, at Tinderbox har eksisteret siden 2015 og endda med 23 millioner kroner i tilskud fra Odense Kommune, har man stadig ikke fået forretningen til at løbe rundt.

Egenkapitalen er negativ med 28 millioner kroner.

Tinderbox oplyser, at en væsentlig andel af kunderne har valgt at ombytte billetter til senere arrangementer. Derfor har det ikke været nødvendigt at betale solgte billetter i større omfang.

Desuden fremgår det af ledelsesberetningen, at koncernens moderselskab vil støtte økonomisk, hvis det er nødvendigt.