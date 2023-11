Tinderbox afslører de første hovednavne

Avril Lavigne, David Guetta & Morten, Suspekt og Kaizers Orchestra er blandt de første offentliggjorte navne til næste sommers Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense.

- Jeg synes, at vi kommer bredt rundt og omfavner mange af de forskellige genrer, der alle har et publikum på vores festival, og desuden får præsenteret nogle nøgleartister, som på hver deres måde har haft betydning for forskellige generationer af gæster, siger festivalchef Brian Nielsen i en pressemeddelelse.

Blandt de første 13 kunstnere finder man også Guldimund, der har fynske Asger Nordtorp Pedersen som forsanger.

Tinderbox afholdes fra torsdag den 27. juni til lørdag den 29. juni. Billetterne er sat til salg.