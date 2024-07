Tinderbox brokkede sig til rabat på leje af festivalplads

Musikfestivalen Tinderbox brokkede sig til en rabat på næsten en halv million kroner, da de forhandlede med Odense Kommune om en ny kontrakt for leje af festivalpladsen i Tusindårsskoven. Det viser dokumenter, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

10. april lå der en ny kontrakt underskrevet af begge parter for de næste ti års leje af Tusindårsskoven og som erstatter den oprindelige aftale fra 2014.

Her fremgår det, at Tinderbox fremadrettet skal betale Odense Kommune 271.360 kroner for at leje festivalpladsen i 31 dage. 6.370 kroner per dag i henholdsvis 21 rådighedsdage før festivalen og syv rådighedsdage efter festivalen samt 31.000 kroner per dag på de tre afviklingsdage.

Men det var ikke den pris, Odense Kommune i første omgang præsenterede Tinderbox for.

I et udkast til en aftale som Tinderbox modtog fra Odense Kommune 26. januar fremgår det, at lejen beløb sig til 316.360 kroner. Her var prisen på leje af pladsen på de tre afviklingsdage sat noget højere til 46.000 kroner per dag.