Tinderbox-chef tvivler på årets festival

Chefen for de to store festivaler Tinderbox i Odense og Northside i Aarhus tvivler nu på, at han kommer til at afholde festivaler i år.

Det siger han til DR efter en konkret plan for genåbning blev præsenteret i mandags.

Brian Nielsens første reaktion efter genåbningsplanen blev præsenteret var ellers med et udtryk for optimisme, dog med en forventning om en tydelig afklaring af muligheden for sommerens store arrangementer og festivaler til sommer.

- Det havde været mere hensigtsmæssigt for både gæster, frivillige, artister, leverandører og ikke mindst for at sikre en fortsat ansvarlig planlægning, lød det fra Tinderbox-festivalen i et skriftligt svar til Ritzau.

Nu peger Brian Nielsen overfor DR på, at der er et forsamlingsforbud på ti, og at en festival som Tinderbox efter planen skal samle 40.000-50.000 i Tusindårsskoven i Odense fra den 24. til den 26. juni.

Samtidig er der fortsatte problemer med vaccineleverancerne.

Brian Nilesen, festivalchef, Tindebox

- Så planen rykker frem og tilbage og så videre. Med den viden ser det svært ud. Det mest tydelige jeg kan sige er, at som verden ser ud nu, så er det utrolig svært for os at se, at det på noget som helst plan bliver muligt at afvikle, konstaterer Brian Nielsen overfor DR.

Ekspergruppe med sen udmelding

Der er nedsat en ekspertgruppe, som skal se på om det kan lade sig gøre, at holde større arrangementer som Tinderbox.

Ekspertgruppen skal efter planen aflevere deres indstilling i midten af april. Det er 14 dage før Brian Nielsen og hans hold skal begynde at opbygge Northside-festivalen i Aarhus.

- Jeg tror, at ethvert logisk tænkende menneske kan se, at det er tæt på umuligt for os at navigere efter, siger Brian Nielsen og higer efter klar tale fra regeringen:

- Hvis man mener, det er urealistisk at genåbne festivaler i vores størelse, så bør man fortælle festivalerne det. Hvis man mener, der er en realistisk chance for de mindre, bør man sige det. Lige nu siger man intet.

Brian Nielsens dilemma er, at kompensationsordningen er skruet sådan sammen, at han er nødt til at planlægge efter at afholde en festival, indtil de får enten rødt eller grønt lys. Ellers bliver tabene ikke kompenseret.

Et band på plakaten

At Tinderbox har trykket på pauseknappen, og tilsyneladende ikke har de store forventninger om, at fylde Tusindårsskoven med musikglade mennesker, kan ses på det foreløbige program.

Det er nemlig kun danske Kashmir, som står på årets plakat.

5.000 dansede i Barcelona

Endnu har Danmark ikke eksperimenteret med at samle mange mennesker på et sted under coronapandemien. Det har man til gengæld flere steder i blandt andet Europa.

Blandt andet var 5.000 mennesker lørdag aften samlet til en koncert i Barcelona.

Arrangementet var et forsøg for at se, om lignende arrangementer kan afholdes fremover under coronapandemien.

Inden koncerten var alle deltagere blev testet med en lyntest. Der var ingen krav om afstand til koncerten, men man skulle bære mundbind.

Lørdag aften i Barcelona. Her var 5.000 mennesker samlet til koncert uden afstand, men med mundbind. Foto: EPA/Alejandro Garcia