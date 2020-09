Tinderbox: Nyt minus i 2019

Selv om Tinderbox har været afholdt i fem år, er det endnu kun lykkedes at tjene penge i 2016 og 2018.

Festivalen sidste år gav et underskud på 2,6 millioner kroner til trods for forventninger om det modsatte i 2018-regnskabet.

Det fremgår af det 2019-regnskab, som Tinderbox Entertainment netop har offentligjort.

Selskabet har fortsat en negativ egenkapital på 30 millioner kroner, der primært blev grundlagt under de første festivaler, hvor arrangørerne satte 41 millioner kroner til.

Under hele forløbet har Odense Kommune givet et tilskud på 23 millioner kroner til gengæld for en forpligtelse, der indebærer, at man skal arrangere festival i Odense hvert år frem til 2024.

Regner med festival i 2021

2020-udgaven af Tinderbox blev aflyst på grund af forsamlingsforbuddet under Covid19. Ifølge det netop offentliggjorte regnskab er Tinderbox berettiget til at modtage kompensation fra staten.

- Det reducerer, sammen med andelen af festivalbilletter, der ikke er blevet refunderet, men ombyttet til festivalen i 2021, de likviditetsmæssige konsekvenser af COVID-19, hedder det i ledelsesbretningen i regnskabet.

Tinderbox har lagt nye budgetter, der gælder under forudsætning af, at der kan afvikles festival i 2021, at selskabet modtager en del af kompensationspakkerne, og at et fremtidigt billetsalg på niveau med tidligere regnskabsår.

Ud fra de forudsætninger vil selskabet kunne fortsætte driften, hedder det.

Ny ejer

I løbet af 2019 er ejerskabet i øvrigt blevet flyttet til London.

Selskabet Superstruct Entertainment Limited ejer nu 100 procent det danske holdingselskab Superstruct Denmark Holding, der igen ejer DTD Holding, der med Brian Nielsen som direktør igen ejer selskaber, der bl.a. driver North Side, Haven og Tinderbox.

Superstruct Entertainment Limited har Sinisa Krinic med bopæl i London på direktørposten. Han har også bestemmende indflydelse i selskabet.