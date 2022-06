Tinderbox slår rekord: 48.000 mennesker på festivalen

Det er torsdag, det går løs i Tusindårsskoven i Odense, når Tinderbox igen åbner pladsen til de glade festivalgængere.

Men det er særligt lørdag, der forventes at blive den helt store festdag hos Tinderbox. Her skal mere end 48.000 mennesker nemlig være på festivalpladsen.

En ny rekord for festivalen, fortæller Pernille Høll, der er kommunikations- og marketingschef hos Down The Drain Group, som afvikler festivalen.

- Det bliver uden tvivl den største dag på Tinderbox nogensinde. Så vi glæder os, siger hun.

Og det er langt fra den eneste dag, hvor folkene bag Tinderbox forventer et stort billetsalg.



En god, ny start

Ifølge Pernille Høll er festivalen nemlig ikke langt fra at have udsolgt af deres andre billettyper. Hun har derfor høje forventninger til festivalen.

- Vi har virkelig savnet at komme ud og afvikle vores festivaler og mærke publikum, være sammen og se noget live-musik. Vi har savnet fællesskabet, og det ved vi, at vores gæster også har, så det bliver helt sikkert en fantastisk festival, siger Pernille Høll.

Hos festivalens direktør, Brian Nielsen, er det særligt ordet taknemmelighed, der trænger sig på. For ifølge ham så har cirka 90 procent af de 20.000, der oprindeligt købte billet til festivalen i 2020, valgt at beholde deres billet til i år.

- Man skal ikke glemme, at der er enormt mange, der har bakket os op i de mørke tider ved at beholde deres billet. Det har betyde utroligt meget. Det har givet os en trøst i at arbejde videre frem mod lyset, fortæller Brian Nielsen.

Han forventer et økonomisk overskud ved årets festival. Noget som kan være forretningen tiltrængt.

En lang rejse

På trods af, at festivalen har været afviklet fem gange siden 2015 og har fået tilskud fra Odense Kommune, så er det kun lykkedes at tjene penge i 2016 og 2018. Senest i 2019 gav festivalen et underskud på 2,6 millioner kroner.

Men de mange års underskud endda før corona-nedlukningen slår dog ikke Brian Nielsen ud. Det er ifølge ham en naturlig del af at bygge en forretning op fra bunden, og han er fortrøstningsfuld for fremtiden.

- Det er ikke gratis, at starte noget op. Vi slog et meget stort hul første år, vi lavede festival. Og så har vi blandt andet investeret i at udvide et område som Magicbox, og generelt investeret i programmet og vores line-up over årene, fortæller Brian Nielsen og fortsætter.

- Jeg tror, det er de færreste festivaler af vores alder, der allerede kan sige, at man haft Ramstein, Volbeat og Depeche Mode på programmet. Så vi er kommet langt. Vi har fundet det rent forretningsmæssige niveau, der skal til på nuværende tidspunkt.

Alt kan ske

Brian Nielsen mener altså, at Tinderbox i dag er en god forretning. Men selvom det virker til, at Tinderbox endelige får et godt år igen, så understreger festivaldirektøren, at tingene kan ændre sig.

- Det (overskuddet red.) er forudsat, at vi får en fornuftig afvikling. Det er selvfølgelig klart, at hvis vejret spiller ind i sidste øjeblik, og det betyder nogle ekstra omkostninger, så kan det betyde en smule, siger Brian Nielsen.

Tinderbox afholdes fra torsdag til lørdag i denne uge, og selv hvis du ikke har købt billet til festivalen, kan du følge med her på tv2fyn.dk. Her giver vi dig hver dag opdateringer fra festivalpladsen.

Festivalen byder på rigtig mange koncerter, og hvis du er i tvivl om, hvilke du skal prioritere, så har en anmelder fortalt, hvilke du bare ikke må misse.