Tinderbox tavs: Vil ikke afsløre, hvor mange der beholder billet til næste år

I sidste uge kunne arrangørerne bag Roskilde Festival melde ud, at Danmarks største musikfestival allerede er udsolgt i 2021 - mere end et år før musikken går i gang.

85 procent af deltagerne fra den corona-aflyste 2020-udgave har overført billetten til næste år, afslørede den sjællandske festival.

Fristen for at søge om refundering af billetten til årets aflyste Tinderbox-festival udløb i fredags, men festivalen ønsker ikke at oplyse, hvor mange der har benyttet sig af den mulighed.

- Vi er meget glade og meget tilfredse med andelen af gæster, der har valgt at beholde deres billet til Tinderbox 2021, siger festivalchef Brian Nielsen, der er direktør for Down the Drain, som står bag Tinderbox.

- Jeg ønsker ikke at udtale mig om salgstal. Det har vi aldrig gjort. Men jeg kan sige, at langt den overvejende del af gæsterne har valgt at beholde billetten til festivalen i 2021, siger festivaldirektøren.

Solgt billetter siden 24. april

Om det er så er omkring 85 procent ligesom på Roskilde Festival, er uvist. Tinderbox har ellers flere gange tidligere til TV 2/Fyn fortalt, hvordan det går med billetsalget.

Billetsalget til 2021-udgaven af Tinderbox har været i gang siden 24. april, hvor det blev afsløret, at det gendannede danske rockband Kashmir, der oprindeligt skulle have spillet i Tusindårsskoven i år, også blev annonceret som første hovednavn.

Både Roskilde Festival og Tinderbox blev tvunget til at aflyse sommerens festivaler som følge af regeringens og sundhedsmyndighederne anbefalinger om ikke at samle flere end 500 mennesker samme sted tidligst før efteråret.

På Roskilde Festival er alle 80.000 partoutbilletter på rekordtid blevet solgt til næste års festival. Foruden de mange, der valgte at beholde billetten til næste år, lykkedes det festivalen at sælge de resterende 12.000 partoutbilletter i løbet af få timer.

De seneste år har omkring 45.000 musikglade gæster besøgt Tusindårsskoven i juni i forbindelse med Tinderbox, der - hvis alt går vel - afvikles fra 24. til 26. juni 2021.