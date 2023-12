Til næste års udgave af Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense får du mulighed for at skråle med på mega-hittet Summer og '69, når den canadiske sanger Bryan Adams optræder.

Det oplyser festivalen torsdag på sin Facebook, hvor de også løfter sløret for, at de også har lokket danske artister som Ukendt Kunstner og Saint clara til at optræde.