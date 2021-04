Tinderbox under anklage: Tvivl om lovlig brug af frivillige

I sin procedure for at få Tinderbox dømt gjorde Kirsten Flummer opmærksom på, at de pågældende, der kørte bilerne, ikke have erhvervskørekort, at Tinderbox ikke havde kørselskontor, og at bilerne ikke var godkendt til erhvervskørsel.



Anklageren slog fast, at der var tale om taxakørsel, som Tinderbox alene tjente på, idet festivalen slap for at hyre en taxa og blot kunne "lønne" de frivillige med festivalarmbånd.

Hun krævede derfor en bøde på 35.000 kroner for brud på taxaloven.



Dommen falder i næste uge

Forsvarer Michael Styrishave mente derimod ikke, at taxaloven var overtrådt. Loven kom i halen på Uber-kørslen, hvor private kørte taxakørsel.