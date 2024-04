Lørdag blev der fundet syv millionærer på landsplan.

Det skriver Danske Spil A/S i en pressemeddelelse.

Tre af vinderne fik pengene automatisk ind på kontoen, mens fire af kuponerne skal indløses af køberen, da de er udstedt af kiosker og butikker.

Og det er her, der måske er en fynbo eller to, der skal være opmærksomme og tjekke deres kupon.

To af vinderne er nemlig fundet på kuponer, der er købt i Bilka i Odense og i OK Plus i Middelfart.