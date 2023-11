Det næste kommunalvalg afholdes tirsdag den 18. november 2025. Men selvom der næsten er to år til fynboerne skal sætte deres kryds, så er valgkampen i Odense allerede blæst i gang. Kommunens nye mobilitetsplan har nemlig splittet byrådet godt og grundigt.

- Venstre kommer til at gå til valg på at få fjernet alle de her vejlukninger.



Sådan sagde Christoffer Lilleholt (V) torsdag aften til TV 2 Fyn.

Vejlukningerne er en del af den nye mobilitetsplan, som blev underskrevet sent onsdag aften. Venstre og Konservative er ikke en del af den nye aftale, og Christoffer Lilleholt lægger ikke fingre imellem i sit syn på den nye aftale.

- Når vi vinder valget næste gang, så kommer vi til at rulle dem alle sammen tilbage.

Fremtidens trafik i Odense har længe været en varm kartoffel i Odense Byråd, du kan se en gennemgang af udviklingen her.