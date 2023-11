To anholdt efter økseoverfald ved tankstation i Odense

To personer er blevet anholdt og sigtet for grov vold, efter at en mand er blevet angrebet med en økse i det centrale Odense.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Bjarne Tykgaard.

De to anholdte er en mand på 30 år og en kvinde på 19 år.

Den forurettede - en mand på 38 år - har pådraget sig skader, men er ikke i kritisk tilstand, fortæller vagtchefen.

Overfaldet er sket ved tankstationen Shell på Næsbyvej i Odense C.

Politiet fik anmeldelsen om overfaldet klokken 15.06. Da det kommer frem til stedet, har den 38-årige sat sig ind i sin bil og er kørt fra stedet. Men de to anholdte er fulgt efter ham, fortæller vagtchefen.

- Da han holder stille på grund af trafik, der er standset op, stiger de ud af bilen og løber op til hans bil igen og begynder at knuse sideruderne i hans bil med denne her økse, siger Bjarne Tykgaard.

På det tidspunkt når politiet frem til stedet og anholder den 30-årige mand og den 19-årige kvinde.

Ifølge vagtchefen er der ikke nogen åbenlys relation mellem den forurettede og de anholdte, men politiet undersøger sagen.

- Vi forsøger, at få afklaret, hvad der præcist er foregået, og hvorfor det er foregået. Men det står lidt hen i det uvisse lige nu, siger han.

Det skal vurderes, om de to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør, oplyser vagtchefen.