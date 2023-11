To biler kørte frontalt sammen i voldsomt uheld

Søndag aften kørte to personbiler frontalt sammen på Middelfartvej i det vestlige Odense omkring Stegsted. Uheldet skete klokken 23.09 på strækningen, hvor man må køre 70 kilometer i timen.

- Der var stor materiel skade, men så godt som ingen personskade. Kun mindre knubs. Det er faktisk ret heldigt, for det har set voldsomt ud derude, siger vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck Nielsen.



En 26-årig mand, der kørte den ene bil, mistænkes af politiet for at være påvirket under kørslen. Han var i besiddelse af stoffer og kørte formentlig bilen over i den modsatte vejbane. Det er politiet i gang med at undersøge.

Middelfartvej var efter det frontale sammenstød spærret i næsten halvanden time. Vejen blev genåbnet klokken 00.25.