To firmaer får lov: 2000 løbehjul i Odense de næste fem år

Fire løbehjuls-udlejere har gennem tiden forsøgt sig i Odense, men to femårige kontrakter afgør hvilke to firmaer der får lov at have elløbehjuls-udlejning i fremtiden i fyns største by.

Ifølge Fyens Stiftstidende er kontrakterne gået til svenske Voi og amerikanske Lime, som hver må placere 1000 løbehjul i byen.

Lime trak sig ellers fra Odense for omtrent et år siden, grundet for stort udbud og for lille efterspørgsel i byen. Men de kommer nu til at stå for udbuddet sammen med pioneren Voi, der var det første firma der introducerede odenseanerne for det elektriske befordringsmiddel.

Fyens Stiftstidende skriver, at de nye kontrakter også omfatter beskrivelser af, hvor løbehjulene må og ikke må parkeres.