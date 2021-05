To fynboer flygtede fra uheld - sigtelser på vej

Et vidne så bilen med de to kammerater stikke af og fulgte efter bilen. Vidnet så bilen blive parkeret på Juelsmindevej ikke langt fra uheldsstedet. Vidnet så også de to mænd forsvinde i løb.

Vidnets snarrådighed betød, at politiet hurtigt kunne finde en adresse på bilens ejer, og de måtte da heller ikke vente længe, før de to mænd dukkede op på gåben.

- De har så en nøgle til bilen, men fortæller, at de har været udsat for røveri inde i byen, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard og tilføjer:

- Den køber vi ikke i første omgang, og tager dem med.

På politigården blev der udtaget blodprøver, og den 20-årige gik derefter til bekendelse.

Ingen kom umiddelbart til skade ved uheldet, men de to mænds flugt kan meget vel ende i sigtelser for spirituskørsel og flugt fra et uheldssted.