To gange betalte hun 7.000 kroner for en pastaret i eget hjem - nu er der nyt

Ny procedure

Det er Go'Bolig, som ejer Tigergården. Go'Bolig ejer godt 6.900 boliger i 35 byer.



Go' Bolig har i en mail til deres lejere meddelt, at de ændrer proceduren for fakturering af blinde alarmer. I mailen står der blandt andet:

- Det er vigtigt for os, at I kan bruge jeres hjem optimalt uden at bekymre jer om at udløse alarmerne. Derfor ændrer vi nu proceduren i forhold til fakturering for blinde alarmer.

- Den nye fremgangsmåde er, at man som lejer stadig har pligt til at være opmærksom på udluftning og røg. Men ved blinde alarmer sender vi fremover ikke en faktura, før vi har hørt fra lejeren og modtaget rapporten fra brandvæsenet.

Den nye procedure gælder ikke kun fremtidige sager, men også tidligere sager kan genoptages. Dette vækker glæde hos Anna Amalie Andersen, som tidligere har modtaget en faktura efter madlavning.

- Det er rigtig godt, at de er begyndt at have en forvarsel og så synes jeg kun det er fair, at vi som tidligere har modtaget en regning, nu kan gøre indsigelse i den beslutning, siger hun.

Anna Amalie Andersen har gjort indsigelse i sin tidligere sag, og der blev det vurderet, at hun skal have sine penge tilbage.