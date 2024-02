To kvinder sigtet i terrorsag dømmes for at sælge kokain

To unge kvinder, der er sigtet og varetægtsfængslet i en mørklagt terrorsag, er tirsdag ved Retten i Odense idømt hver to måneders ubetinget fængsel.

De er sammen med en medtiltalt - en mand på 21 år, der også er idømt to måneders fængsel - fundet skyldige i at have besiddet 5,92 gram kokain og videresolgt syv gram kokain.

De tre havde nægtet sig skyldige.

Det var tilbage i april sidste år, at politiet slog til mod de tre personer, der befandt sig i en bil på en parkeringsplads i det centrale Odense.

Alle de tiltalte afviste ethvert kendskab til stofferne.

- Jeg kender ikke noget til det. Jeg tager hverken kokain eller andet, og jeg sælger det heller ikke, sagde den ene 20-årige kvinde.

Hun forklarede, at hun kørte bilen, og at hun var på vej hen til et pizzeria sammen med sine to venner.

Den anden 20-årige forklarede, at hun heller ikke kendte noget til stofferne i bilen.

- Jeg var skæv og væk på tramadoler, lød det.

Retten finder, at alle tre tiltalte skal dømmes i forening for besiddelse af og forudgående salg af kokain.

De to kvinder blev anholdt i december og sigtet for planlægning af en terrorhandling.