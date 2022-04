To måneder efter invasionen: - Vi håber, at Ukraine genopstår, ligesom Jesus

Familiehøjtid

De fleste ukrainere er ortodokse kristne, og for dem er påsken derfor den vigtigste højtid på året. En højtid, der typisk fejres med hele familien.

For Krystina Kutafina er det dog uden hendes mand i år, der kæmper for hjemlandet over 2.000 kilometer væk.

- Det er svært og har påvirket stemningen, men jeg er meget taknemmelig for, at præsten fik mig til at føle mig hjemme, siger hun gennem den herboende ukrainer Viktoria Dahl.