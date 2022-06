To millioner kroner mangler ansøgere: - Det er muligheden for helt selv at bestemme

Det er ved at være oppe over, hvis der skal sendes en ansøgning til puljen Borgerne Bestemmer i Odense Kommune.

Den giver mulighed for, at et lokalområde kan gå sammen om en god ide - måske en ny boldbane, legeplads eller en udendørs pizzaovn. Faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser.

På sin hjemmeside skriver Odense Kommune, at op til ti lokalområder i 2022 får bevilget 200.000 kroner til at gennemføre projekter, som gavner dem. Det unikke ved puljen er, at det er borgerne selv, der kommer med ideerne og stemmer om, hvad der skal realiseres.

Indtil videre er der kun kommet tre ansøgninger. Derfor har kommunen valgt at udskyde fristen til den 21. juni. Det er håbet, at nogen vil skynde sig at ansøge. Det siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

- Vi ved, at der er mange ildsjæle rundt om i byen, der ved, hvordan man kan få det bedste frem i lokalområdet. Når der er en pulje, hjælper det med at få tingene sat i gang, siger han.

- Vi håber, at flere melder sig på banen. Nu prøver vi lige at give det en længere frist.



Et fugleudkigstårn i Seden

Et af de lokalområder, der allerede har fået luft under vingerne på et projekt, er støtteforeningen til Mindelunden i Seden.

Her fortæller Niels Mertz, der er kasserer i menighedsrådet ved Seden Kirke og guide i Mindelunden, at deres projekt med at få sheltere og fugleudkigstårn er blevet hjulpet rigtig godt på vej af netop Borgerne Bestemmer-puljen.

- Pengene har rykket godt til projektet, så vi er længere, end vi havde været uden, siger han.



Og ikke nok med den konkrete økonomiske hjælp til at få bygget et fugleudkigstårn og sheltere i området, har puljemidlerne også skabt et fokus, så flere donationer er kommet til fortæller Niels Mertz.

- For det første understøtter det områdets eksistensberettigelse. Og så får lokalområdet også en stor interesse i at være her. Uden de donationer havde andre måske ikke fået interessen for at smide penge i det.



Tilskuddet til udbyggelsen af området har generelt betydet, at der kommer flere og flere besøgende som nyder naturen og vidderne.

- Ligegyldigt hvornår vi er derude, kommer der gæster i Mindelunden. Mange kommer og spørger ind til området, hvor jeg får lov til at holde mange små foredrag, siger Niels Mertz.

- Shelterne er udlejet stort set hele tiden. Vi har haft dage, hvor alt var belagt. Så det er virkelig blevet taget godt i mod i lokalområdet.

