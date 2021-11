To nye rådmænd i Odense: Bred aftale sikrer Peter Rahbæk Juel borgmesterposten

Socialdemokratiet fastholder sin borgmesterpost i Odense. Det betyder, at Peter Rahbæk Juel kan fortsætte som borgmester i den kommende byrådsperiode.



Aftalen blev præsenteret tidlig onsdag morgen af partierne bag den indgået konstitueringsaftale.

- Vi har indgået en historisk bred konstitueringsaftale mellem alle partier på nær Venstre. Det sikrer, at det, der tidligere har været konfliktfyldt blokpolitik i Odense, det tager vi et skridt væk fra, og sender et meget stærkt signal til vores by, borgere og kommune om, at det er et samarbejdende byråd, der træder i kraft ved årsskiftet, siger den genvalgte borgmester.

Aftalen er baseret på mandaterne fra Socialdemokratiet, SF, De Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige.

Dermed står Venstre altså uden for aftalen.