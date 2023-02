To personer anholdt: Bil standset efter stor politijagt i Odense

En bil er blevet stoppet af Fyns Politi efter en stor biljagt gennem gaderne i Odense M.

Det bekræfter vagtchefen ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

- Vi har standset et køretøj i Odense i forbindelse med en eftersætning, siger en fåmælt vagtchef om aktionen.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger har omkring ti politibiler deltaget i en større biljagt, som kulminerede i krydset mellem Hjallesevej og Munkerisvej ved Hotel Knudsens Gård i Hunderup-kvarteret.

Her forulykkede bilen ved at påkøre et vejskilt.

Der skulle ligeledes være mindst en anholdt efter biljagten, men det ønskede vagtchefen i første omgang ikke at kommentere.

Efterfølgende har politiet sendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at der er to anholdte efter biljagten.

- I den forulykkede bil fandt Fyns Politi en større mængde hash og to mænd, som nu er anholdt, skriver politiet.

De to anholdte fremstilles i grundlovsforhør lørdag.

Vagtchefen understreger, at der ikke er nogen tilskadekomne ved aktionen.

Politiet har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.