To spor spærret efter harmonikasammenstød på motorvej

Opdateret 18.18: Der er nu ryddet op efter uheldet.

Aftentrafikken er fredag påvirket på Fynske Motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. Det skyldes et uheld mellem 53 Odense V og 52 Odense SV, oplyser Vejdirektoratet.

Meldingen er, at det er højre og midterste spor, som er spærret, og at uheldsstedet endnu ikke er sikret.

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Sten Nyland er der tale om et harmonikasammenstød mellem tre biler. Hvad der er årsagen, er endnu for tidligt at sige, da politiet endnu ikke har nået at danne sig et overblik over situationen.

Vagtchefen fortæller videre, at der også er sendt ambulance afsted.