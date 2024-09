To teenagere involveret i alvorligt trafikuheld

Torsdag eftermiddag blev en cyklist alvorligt kvæstet efter at være blevet ramt af bil mellem Nyborgvej, Ejbygade og Ørbækvej i Odense, som blev ført af en 18-årig mand.

Fredag formiddag oplyser Fyns Politi, at cyklisten - en 17-årig dreng - stadig er i kritisk tilstand, men at han er uden for livsfare. De pårørende er underrettet.

Hvad der præcist er sket, er politiet ved at efterforske, oplyser kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, Sunniva Pedersen-Reng, der fortæller, at der ikke er nogen sigtede i sagen. Efterforskningen er stadig i gang, og ifølge Fyns Politi er der en del vidner og videoovervågning, som skal gennemgås.