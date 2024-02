To terrorsigtede kvinder anklages for at sælge kokain

To kvinder, der er sigtet i en større sag om planlægning af en terrorhandling, er tirsdag på anklagebænken i Retten i Odense i en helt anden sag.

De to 20-årige kvinder anklages for at have solgt otte gram kokain og været i besiddelse af cirka seks gram kokain, mens de befandt sig i en bil sammen med en medtiltalt, en 22-årig mand.

Det var tilbage i april sidste år klokken 02.30 om natten. De tre personer befandt sig i en bil i det centrale Odense.

De nægter sig alle skyldige i anklagen.

- Jeg kender ikke noget til det. Jeg tager hverken kokain eller andet, og jeg sælger det heller ikke, siger den ene 20-årige kvinde, der er tiltalt i sagen.

Hun har det lange mørke hår bundet op med en elastik i nakken og har en mørk trøje på.

Kvinden forklarer, at hun sad på førersædet i bilen, og at hun var på vej hen til et pizzeria sammen med sine to venner.

Den anden 20-årige forklarer, at hun heller ikke kender noget til stofferne i bilen.

- Jeg var skæv og væk på tramadoler, lyder det.

Hun forklarer, at hun forud havde røget både hash og indtaget Tramadol, der er et smertestillende middel af opioid-typen.

Der ventes dom i narkosagen i Odense senere tirsdag.