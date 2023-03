To tredjedele af taget på Nyt OUH er lagt forkert

To tredjedele af taget på det nye Odense Universitetshospital skal repareres eller udskiftes, fordi det er lagt forkert.

Det oplyser Kenneth Holm, der er vicedirektør og projektorganisator for det nye supersygehus, til Avisen Danmark.

- Det arbejde, der er blevet lavet på taget, er ikke blevet lavet tilstrækkeligt omhyggeligt eller fagligt korrekt, siger han.

Det er 33.000 kvadratmeter ud af i alt 55.000 kvadratmeter tag, der er lagt forkert.

Det har resulteret i, at store mængder vand er kommet ind i byggeriet, hvilket har givet grobund for skimmelsvamp.

I midten af februar skrev Fyens Stiftstidende, at flere hundrede rum og toiletkabiner på det nye supersygehus er blevet angrebet af skimmelsvamp.

Det er på grund af det utætte tag, at sygehuset er ramt af skimmelsvamp.

Kenneth Holm siger til Avisen Danmark, at man startede med at udbedre skaderne i taget, hvor det var værst. Samtidig kunne det vand, der allerede var trængt ind, sprede sig mere i bygningen og danne skimmelsvamp.

Han fortæller videre, at det løbende vil blive kontrolleret, om saneringen bliver udført efter forskrifterne.

Der vil også blive foretaget stikprøvekontroller, så man sikrer sig, at der ikke er overset noget. En slutkontrol vil også blive foretaget, og der vil indeklimaet også blive målt.

Det er den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera, der har stået for at bygge det nye supersygehus på Fyn.

Det italienske firma Macko s.r.l. har delt opgaven med at lægge taget med danske Jysk Tagpap. Italienerne er dog taget hjem nu.

Direktøren i det italienske selskab, Gabrio Vanoni, siger til Avisen Danmark, at han ikke kan genkende, at der er utætheder i taget, der har dannet grobund for skimmelsvampen.

Han siger, at eksempelvis toiletkabinerne havde stået ubeskyttet i regnvejr på byggepladsen i månedsvis og blev installeret med skimmelsvamp.

Macko s.r.l. er på grund af sagen om skimmelsvamp blevet fyret fra opgaven. Det er nu Jysk Tagpap, der står for opgaven med at udskifte og reparere de 33.000 kvadratmeter tag, der ikke er lagt korrekt.

Det er ikke kun med byggeriet, at Nyt OUH har problemer. I sidste uge kom det frem, at der mangler 250 ansatte til det nye sygehus.