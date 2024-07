To uheld skaber kødannelser på Fynske Motorvej

To uheld på Fynske Motorvej er sket med få minutter - og kilometers mellemrum. Det oplyser Vejdirektoratet.

Det ene uheld er sket i retning mod Odense mellem afkørslerne Nørre Aaby og Ejby. Her er et spor spærret grundet oprydningsarbejdet. Her er politi og redning på stedet, hvor der tidligst forventes at blive åbnet igen klokken 12.30.

I den modsatte retning er der sket et uheld, igen mellem Ejby og Nørre Aaby. Her er politi og redning endnu ikke fremme på stedet, hvorfor uheldets omfang endnu ikke kendes.

Ved begge uheld er der opstået kødannelse.

Der opfordres til at køre forsigtigt på strækningen og give plads til udrykningskøretøjerne.

Opdatering 12.35: Der er nu ryddet op efter begge uheld, men kødannelserne er endnu ikke afviklet.