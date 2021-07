To unge varetægtsfængslet efter gaderøveri

Hændelsen de er sigtet for vedrører et overfald natten til søndag. Her blev en 22-årig mand overfaldet af to gerningsmænd, der ville røve ham for hans værdigenstande.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 04.13.

Anmelderen havde overværet gaderøveriet fra sin lejlighed i Vintappestræde i Odense, hvorefter han ringede 112. Han løb efterfølgende ned på gaden og hjalp den forurettede.