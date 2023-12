To varetægtsfængslet: Forsøgte at sprænge bombe i Odense

Fyns Politi gennemførte lørdag en aktion, hvor fem personer blev anholdt mistænkt for forsøg på bombesprængning.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

To mænd er efter aktionen blevet sigtet for sammen med flere gerningsmænd at forsøge at lave en bombesprængning, ved at have placeret plastisk sprængstof på Nyborgvej i Odense den 30. december 2023 klokken 03.30, fremgår det af pressemeddelelsen. De andre tre personer er blevet løsladt.



Politikredsen vil ikke fortælle hvor stor mængden af sprængstof i bomben var, men ifølge Ekstrabladets oplysninger var det en 'alvorligt stor' mængde.

Fyns Politi fik fredag eftermiddag de to sigtede varetægtsfængslet, efter et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg som startede klokken 13.30. Varetægtsfængslingen skal foreløbigt vare i fire uger, oplyser politiet til TV 2 Fyn.

På Nyborgvej i Odense, hvor sprængningen blev afværget, holder bandegrupperingen NBV til. Banden er ifølge en risikovurdering fra NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) i åben konflikt med Vollsmose-banden V.O.