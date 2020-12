Tøjbutik i storcenter holder åbent på trods af nedlukning: - Det bliver et kaos i byerne

Alle landets storcentre skal holde lukket fra 17. december. Det var et af de nye tiltag, som regeringen fremlagde på et pressemøde tirsdag aften.

Læs også Kaos inden nedlukning: Fynboerne valfarter til de store indkøbscentre

Alligevel er det ikke alle butikker i storcentrene, der har været nødsaget til at slukke kasseapparatet og låse butikken af.

I Din Tøjmand i Tarup Center i det nordvestlige Odense har man bogtavelig talt fundet en bagvej til at holde åbent på trods af forbuddet.

- Her til morgen skal vi finde ud af, hvordan vi lige gør det. Vi har en dør, der går ud til parkeringspladsen, og der regner vi med, at vi kan få kunderne ind, siger Henrik Østergaard, der er butikschef i Din Tøjmand.

Da vi så pressemødet, tænkte vi godt på, om det var det rigtige, det vi gør. Men jeg mener, at vi faktisk hjælper til med det her Henrik Østergaard, butikschef i Din Tøjmand

Planen er nemlig, at man vil åbne udgangen til parkeringspladsen, og dermed gøre butikken til en del af gaden, som netop godt må holde åbent indtil 25. december.

- Vi har rigtig mange trofaste kunder, der plejer at købe deres julegaver hos os. Så de står lidt med håret i postkassen nu her. Vi har også en del ældre kunder, som nu skal tage bussen ind til byen, så dem vil vi også gerne hjælpe, siger Henrik Østergaard.

Juleomsætningen kan ikke reddes

- Det er ikke, fordi jeg ikke kan unde, at de andre butikker må have åbent. Det kan jeg sagtens. Vi trænger alle sammen til noget omsætning. Den uge, vi går ind i nu, er den største uge, vi har på hele året. Suverænt. Så det er barskt, siger Henrik Østergaard om den nuværende situation.

Læs også Nye coronatiltag på vej: - I hører mere senere, siger statsministeren

Henrik Østergaard understreger at på trods af den fortsatte åbning af butikken, kommer det ikke til at redde dem økonomisk.

- Jeg ved godt, hvad vi gerne skulle sælge for normalt. Men vi kommer ikke i nærheden af det. Det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Vi kommer ikke til at redde vores juleomsætning på det her. Det gør vi ikke, siger butikschefen.

En utraditionel åbning

De her restriktioner er blevet vedtaget, da man vil nedbringe smitten. Er jeres åbning ikke blot en måde at omgå reglerne?

- Det er klart, at det har vi da også tænkt på. Da vi så pressemødet, tænkte vi godt på, om det var det rigtige, det vi gør. Men jeg mener, at vi faktisk hjælper til med det her. Det bliver et kaos i byerne, hvor man må julehandle. Jeg ved, hvor meget vi sælger normalt i den her uge, så alle de penge skal stadig bruges, og derfor kommer folk til at samles. Og med det her kan vi tage lidt af det her tryk af, siger butikschefen.

- Vi har en stor butik, så der er plads til, at folk ikke kommer til at stå for tæt og bliver for meget trængsel. Så det er jeg ikke nervøs for.

Så du kan godt med god samvittighed åbne butikken?

- Det synes jeg bestemt, at jeg kan, siger Henrik Østergaard.

Læs også Kim var alene juleaften: Nu åbner han hjemmet for ensomme

Din Tøjmand i Tarup Center slår bagdøren op klokken ti, og man kan derfra stadig handle i tøjbutikken frem til 25. december. Fra den dato vil alle butikker med undtagelse af apoteker og supermarkeder være lukket frem til 3. januar.

Din Tøjmand har fået bekræftet fra Fyns Politi, at det er i tråd med restriktionerne, at de holder åbent under de rette forhold.