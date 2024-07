Tømrerlære gav 14-årige Kasper glæden tilbage - men lovgivning er en klods om benet

Ordningen hedder "juniormesterlære", og den giver mulighed for, at skoletrætte unge i udskolingen kan komme i en lang erhvervspraktik, som afveksling fra de lange skoledage.

- Han hygger sig med det, han møder før alle andre om morgenen, og det viser overfor mig, at det her, det vil han simpelthen, fortæller Lasse Boisen, der er indehaver af LB Tag.

Og det er ikke kun Lasse Boisen, der mærker, at Kasper Voss trives i praktikken, det gør hans mor Dorthe Voss også.

- Kasper er blevet en gladere og mere åben dreng, efter han er startet i praktik ved LB Tag, fortæller hun.

Ordningen kom i stand ved hjælp af sagsbehandlere ved Odense Kommune, og det samarbejde har Dorthe Voss været rigtig glad for.

Ikke det fulde billede

Men selvom ordningen er god og både Kasper Voss og Lasse Boisen glæder sig over, at Kasper er i praktik ved LB Tag to af ugens skoledage, så er der noget, som Lasse Boisen ærgrer sig over - Kasper Voss får lov til at lave for lidt.

- Det er lidt et problem, at interessen kan være mindre, fordi det arbejde, som de må lave her hos mig, det er forefaldende lidt, siger han og fortsætter:

- Fordi det, der er sjovt ved at være tagtømrer ved os, det er at rende og lave tag oppe på stilladset, men det må de ikke.

Der er nogle arbejdsmiljøregler, som firmaet skal overholde, men det betyder ifølge Lasse Boisen altså, at Kasper Voss ikke får lov til rigtigt at mærke, hvordan det er at være tagtømrer.