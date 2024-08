Efter flere ugers spekulation kom det på plads onsdag eftermiddag: Den tyske midtbanespiller Tom Trybull fortsætter karrieren i OB. Midtbanemanden har underskrevet en to-årig kontrakt, så han er OB-spiller frem til sommeren 2026.

Aftalen mellem OB og Trybull er kommet i hus efter et langt forløb.

Trybull spillede i OB i sidste sæson, men forlod klubben ved kontraktudløb i juni måned. Siden vendte han tilbage og holdt formen ved lige, mens han overvejede sin fremtid, men de seneste uger har det været en offentlig hemmelighed, at OB har ønsket at tilknytte Trybull til spillertruppen igen.

Nu er det altså lykkedes, og Tom Trybull glæder sig over, at han igen er OB-spiller.

-Jeg føler mig godt tilpas i Odense, og min familie kan lide at være her. Jeg har ganske vist først skrevet under nu, men jeg har vidst i flere uger, at jeg vil fortsætte i OB. Så har der selvfølgelig været en forhandling, og derfor tog det lidt længere tid, men jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, siger Tom Trybull til TV2 Fyn.

Sagde nej til NordicBet Liga

Midtbanespilleren har været I dialog med andre klubber denne sommer, men allerede tidligt blev han klar over, at han ville fortsætte karrieren i OB.

- Der har været nogle andre muligheder. Både i Danmark og i andre lande, men det handler om at opveje sine muligheder. Den samlede pakke var ikke bedre andre steder, og jeg kan ikke se mig selv spille for en anden dansk klub end OB. Derfor tog jeg også denne beslutning. Det var det mest meningsfyldte; også fordi jeg ikke havde lyst til at starte forfra et nyt sted. Jeg har jo en god klub her, siger Tom Trybull, der ikke sætter navn på den danske klub, der viste interesse for ham tidligere på sommeren.

Det har været en overraskelse for mange, at Trybull har valgt at lave en ny kontrakt med OB.

Han har ellers tidligere udtalt, at han ikke kunne se sig selv spille i landets næstbedste række.

Fortryder ikke følelsesladet kommentar

I april sagde han til Tipsbladet efter en kamp mod Hvidovre, at han ikke var klar til at fortsætte i NordicBet Liga i OB i tilfælde af en nedrykning fra Superligaen, men siden har han altså ombestemt sig.

- Når man har spillet en kamp, er der store følelser i spil, og tankerne kan være et andet sted. Jeg var nok lidt for hurtig og hård dengang, og jeg var også frustreret over situationen, der jo ikke var let. Jeg var nok for hurtig til at sige sådan, men jeg fortryder det ikke, for sådan er det med følelser i fodbold. Jeg siger altid, hvad jeg tænker, og jeg aldrig haft noget dårligt at sige om OB. Jeg har altid været glad for at være i klubben, siger Tom Trybull.

Allerede tidligt i 2024 var det på tale at forlænge kontrakten med OB, men da klubben kom i nedrykningsfare, blev dialogen mellem klub og spiller sat på stand by.

- Jeg var egentlig ikke i tvivl om, at jeg ville forlænge kontrakten med OB allerede i februar og marts, og jeg har haft det på samme måde denne sommer. Jeg føler også et ansvar for at være med til at reparere noget efter nedrykningen i sidste sæson. Jeg føler et ansvar for at levere OB tilbage, hvor klubben hører til, siger Tom Trybull.

Vil have OB i Superligaen

Nu handler det for Tom Trybull og resten af holdkammeraterne om at arbejde for at OB kommer tilbage i Superligaen.

Trybull er desuden i gang med en træneruddannelse, og i den forbindelse vil han gerne hjælpe til i klubbens ungdomsafdeling, ligesom han gjorde i sidste sæson.

Han lader sig ikke påvirke af, at han nu skal spille i landets næstbedste række, hvor omgivelserne er mindre og prestigen ikke er lige så stor som i Superligaen – eller i Premier League, hvor han tidligere har spillet.

- Der er altid vendepunkter i en karriere, men sådan er det. Jeg kom til Odense efter et forløb med skader og manglende spilletid i Blackpool, og OB tog godt imod mig. Jeg vil gerne give noget tilbage til holdet og til klubben, som har behandlet mig godt. Vi skal have OB tilbage i Superligaen, for fansene og folk i Odense fortjener det, siger Tom Trybull.

Midtbanespilleren arbejder lige nu på at blive klar efter rygproblemer. Han trænede med OB's hold fredag formiddag, men kommer ikke i aktion i fredagens kamp mod B. 93.

Han forventer dog at træne fuldt med de kommende dage, og dermed kan han være i spil til OB's hjemmekamp mod FC Fredericia på onsdag.