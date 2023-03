Toplæge sendt hjem på ubestemt tid: Nu frygter kollegerne for kvaliteten i kræftbehandlingen

Bekymringsbrev: Fejlbedømmelser og manglende stillingtagen

I bekymringsbrevet, der er fra slutningen af januar 2023 - altså fire måneder efter hjemsendelsen af overlægen - beskriver kirurger på Afdeling A, hvordan den faglige kvalitet er faldet på Radiologisk Afdeling.

Ikke mindst på de såkaldte konferencer, "som har afgørende betydning for valget af videre udredning og i sidste ende behandling af kræft patienterne”, som der står i brevet.

Især når det gælder morgenkonferencerne har kirurgerne ”den seneste tid oplevet et fald i kvaliteten” og ”tiltagende eksempler på fejlbedømmelser og manglende stillingtagen til billederne til konferencen”.

Som årsag angiver kirurgerne den ændrede bemanding på Radiologisk Afdeling.



”Hvor der tidligere var fast deltagelse af en erfaren abdominal radiologisk overlæge er det ofte yngre kræfter, der varetager funktionen”, står der i brevet.

Kirurgerne peger også på, at der ikke længere er samme "hurtige mulighed for aflastning af galdeveje ved komplekse patienter eller kirugiske komplikationer".

Kirurger og kolleger er bekymrede

Ledende overlæge på afdeling A, Claus Vinther, som er chef for den gruppe af læger, der har skrevet bekymringsbrevet, ønsker ikke at uddybe bekymringen i et interview med TV 2 Fyn, men skriver blandt andet i et svar:



"Vi har fra Kirurgisk Afdeling gjort opmærksom på et behov for bedre konferencer sammen med radiologerne, og det har vi ønsket at løse internt. Jeg synes kun, at det er ordentligt at hejse et flag, hvis der på nogen måde opstår tvivl om, hvorvidt vi gør det rigtige for patienten", skriver Claus Vinther.

Kirurgerne er ikke de eneste medarbejdere på OUH, som advarer og er bekymret for, at den faldende faglige kvalitet på Radiologisk Afdeling går ud over patienterne.

TV 2 Fyn har talt med ansatte på selve Radiologisk Afdeling, som fortæller, at uerfarne læger i dag udfører undersøgelser, som tidligere blev udført af den højt specialiserede overlæge.

Ingen af de ansatte ønsker at stå frem med navn, fordi de frygter, at det kan få konsekvenser for deres ansættelsesforhold på afdelingen. TV 2 Fyn kender de ansattes identitet.

- Jeg oplever dagligt kollegaer, der udfører meget komplicerede indgreb på vores kræftpatienter, som de ikke er oplært i, fordi vi simpelthen ikke har de fornødne kompetencer til stede i afdelingen længere, siger en medarbejder.

En anden medarbejder på Radiologisk Afdeling fortæller om patienter, der henvises til forkerte undersøgelser eller mislykkede vævsprøvetagninger. Begge dele forsinker patienternes eventuelle kræftbehandling.

Muligheden for at tilbyde en skånsom behandling til patienter med kræftmetastaser i leveren er angiveligt også blevet begrænset, efter at den radiologiske overlæge ikke længere er i arbejde.



- Vi har patienter, som ikke længere kan få udført varmebehandling af deres leverkræft med nål gennem huden. De må i stedet på operationsbordet, hvilket er langt mere belastende for patienten, hvis det da overhovedet er muligt, fortæller en medarbejder.

Og en tredje ansat tilføjer:

- Det belaster både patienten og sundhedsvæsnet i form af flere indlæggelsdage. Vi taler altid om "patienten først". Men det er gælder desværre ikke i den her sag, lyder det.