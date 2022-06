Topledelse i stort interview om skandale: - Vores omdømme har lidt et knæk i asbestsagen

I dag stiller I for første gang op til et egentligt interview om asbestsagen fra Odense. Tidligere har I kun villet svare skriftligt på spørgsmål, som I har krævet at få tilsendt på forhånd. Hvorfor vælger I at stille op til et interview om sagen her i dag?



- I har stillet os omkring 50 spørgsmål undervejs, og dem har vi forsøgt at svare på, men tiden er måske til at forsøge at få nogle nuancer med, og det er vores formål med at stille op til det her interview.

Det er tidligere den øverste ledelse i form af adm. direktør Troels Aggersbo, der på skrift har udtalt sig om sagen i Odense. Hvorfor er det ikke ham, der stiller op i dag?

- Troels er optaget af noget andet, og jeg er måske en lille smule tættere på det, end Troels er. Så derfor blev det mig.

Hvilket ansvar mener du, at Enemærke & Petersen selv har i forbindelse med sagen, hvor det var jeres byggeledelse, der over flere omgange og senest i forbindelse med arbejdet i kældrene, sendte håndværkere ind i rum, hvor der var asbest?

- Når der er målt fri for asbest, og vi så har ladet arbejdet fortsætte, så er det gjort i god tro. Men det er selvfølgelig beklageligt, at det så efterfølgende har vist sig, at der har været steder, hvor der stadig var asbest.