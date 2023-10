Torsdag afholdes støtteoptog i solidaritet med palæstinenserne

Det Palæstinensiske Hus og Racismefri By Odense for Mangfoldighed inviterer til støtteoptog torsdag for at vise solidaritet med palæstinenserne.

- Man ikke bare kan stå og kigge på alle de her overgreb og uhyrligheder, også efter det der skete i går aftes (angrebet på hospitalet i Gaza, red.), siger Mahmoud Abou Chouk, der er medlem af Det Palæstinensiske Hus, som er med til at arrangere optoget.

- Jeg håber, at vi får sendt et budskab og et signal til den danske befolkning og til regeringen om, at der skal lægges pres via Danmark og EU på Israel, så de ophæver blokaden af Gaza og lader den humanitære hjælp komme ind, siger han.



Støtteoptoget starter torsdag klokken 17 ved Banegårdspladsen i Odense. Her vil der blive holdt taler og et minuts stilhed for de civile ofre, hvorefter optoget vil bevæge sig gennem Odense.