Torsdag: Er det uetisk at holde vilde dyr i zoo?

To historier fra Odense Zoo greb fynboerne om hjertet i den forløbne uge. Først var det historien om dovendyret fra Sydamerika, som igen-igen har fået en unge. Og igen vil den lille ny være særligt populær, fordi dens mor, Odense Zoos fertile dovendyr, startede sit liv som et vildt dyr i regnskoven i Guyana og dermed repræsenterer en sjælden genpool.

I weekenden var det en noget mere trist historie, som TV 2 Fyn kunne berette om. Den unge hanløve i havens løveflok var blevet aflivet på grund af alvorlig og uhelbredelig sygdom.

Begge historier rejser spørgsmålet, hvor grænserne egentlig går for, hvad man i en zoologisk have gør for og ved dyrene. Og er det overhovedet etisk forsvarligt at holde dem i fangenskab?

Det debatterer TV 2 Fyn Event torsdag klokken 17 i Odense Zoo og på tv2fyn.dk, Facebook og TV 2 Fyn Nyhedskanalen. Du kan se med hjemmefra, eller du kan komme med til debatten og en eksklusiv rundvisning i Odense Zoo med havens direktør, Bjarne Klausen. Under rundvisningen vil han fortælle om dovendyret, løveflokken og andre udvalgte dyrearter.

Kom med

Ønsker du at komme med til rundvisning og debat kan du booke din helt gratis billet ved at skrive til event@tv2fyn.dk. Deltagelse forudsætter coronapas, og vi opfordrer alle til at være nytestede. TV 2 Fyns medarbejdere vil alle være testet på dagen.

Der er et meget begrænset antal pladser. Du kan først regne med din deltagelse, når du har modtaget en bekæftelse fra TV 2 Fyn Event på mail.

Program:

15.45: Mød op ved indgangen til Odense Zoo. Husk coronapas

16.00: Rundvisning ved Bjarne Klausen

16.45: Frisk kaffe til at få varmen med.

17.00: Debat om dyrevelfærd -sendes live

18.00: Tak for i dag. Alle eskorteres til udgangen.

--

Hver torsdag debatterer TV 2 Fyn Event et aktuelt emne et sted på Fyn. Debatterne udspringer af de problemer og emner, som optager fynboerne. Vi inviterer dig med som publikum, og kan du ikke være med i salen, kan du altid se med og stille spørgsmål via en af TV 2 Fyns platforme; tv2fyn.dk, Facebook og TV 2 Fyn Nyhedskanalen.



Vil du i kontakt med redaktionen, kan du skrive til os på event@tv2fyn.dk.