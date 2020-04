Tove har brug for hjælp: - Hvis jeg ikke får rengøring, kan jeg ikke bo hjemme

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune præsenterede onsdag et sparekatalog, som betyder nedskæringer på i alt 34 millioner kroner alene i år.

I sparekataloget foreslås en nedskæring på rengøring, så ældre i Odense Kommune vil få gjort rent hver tredje uge i stedet for hver 14. dag.

Hos Tove Rasmussen, der er 89 år, modtages udsigterne til mindre rengøring med alvor. Rengøringshjælpen fra kommunen er essentiel for hende.

Læs også Farvelfærd: Odense skal spare millioner på ældre og handicappede

- Hvis jeg ikke fik det, kunne jeg ikke bo her. Det mærkelige er jo, at de gerne vil have de gamle skal blive længst muligt i eget hjem. Det kan vi jo kun, hvis vi får lidt hjælp til de fysiske ting, siger hun til TV 2/Fyn.

Tove Rasmussen er blevet opereret flere gange i hofter og knæ og lider desuden af slidtgigt. Hun kan ikke gøre rent, for hun har ikke kræfterne til det. Alene det at gå kræver, hun har stokke i hænderne hele tiden.

- Jeg har ingen kræfter i den ene hofte. Det er som om, jeg falder ud til siden og ikke kan holde balancen, fortæller den 89-årige.

Ingen hjælp

Tove Rasmussen kan dog godt forstå at kommunen skal prioritere økonomisk.

- Jeg synes bare, det er de gamle og ældre, det går ud over hele tiden. Det er dem, der bliver sparet på, siger hun.

Hun har overvejet at spørge sine børn om hjælp.

Læs også Sindslidendes holdepunkt i fare: - Det vil være en potentiel katastrofe

- Men når man er 89, som mig, så er ens børn også gamle. Min ældste datter er 69, og hun har også slidgigt. Det er en arvelig lidelse. Hun kan ikke hjælpe mig mere. Slet ikke med rengøring, forklarer Tove Rasmussen.

Den 89-årige kan godt lide at huset bliver holdt rent.

- Særligt i de her corona-tider, hvor vi skal skrue op for hygiejnen. Så er det da forfærdeligt, at rengøringen bliver beskåret. Der vil komme mange nullermænd på mine gulve, hvis der skal gå tre uger, siger hun.

Forståelse fra formand

Formand for Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune Søren Windell (C) forstår fuldt ud Tove Rasmussens frustrationer.

- Det er er uacceptabelt lavt niveau, vi kommer ned på, hvis det er hver tredje uge vi kan tilbyde rengøring, siger han og fortsætter.

Læs også Dansk Folkeparti om ældrebesparelser: - Vi kan ikke finde de penge

- Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt.

Det er ifølge Søren Windell de svageste ældre, det kommer til at gå ud over.

- Det var det også sidst, vi sparede. Det er jo ikke mere end halvanden måned siden, siger formanden for Ældre- og Handicapudvalget.

Dyb forundring

Kasper Ejlertsen (S), der er medlem af Ældre- og Handicapudvalget, kan ikke forstå udmeldingen fra Søren Windell.

- Det vækker dyb forundring hos os socialdemokrater, at man kommer med et forslag om at minimere rengøring hos de ældre, siger Kasper Ejlertsen til TV 2/Fyn.

Han vil derfor invitere til drøftelse i udvalget, for at høre forvaltningen, om det er er deres bedste bud, der bringes til bordet.

Læs også Odense giver to timer: Dagplejere skal gøre alt rent hver dag

- Jeg bliver nødt til at høre, om det er forvaltningens og ikke mindst rådmandens mening, at det her, det er de muligheder, der er, siger Kasper Ejlertsen.

Han har gjort sig tanker om alternative spareforslag, men mangler information fra forvaltningen før, der han vil bidrage med konkrete forslag.

Håber på forligspartimøde

Søren Windell håber, der i Odense Kommune kan findes en løsning, så nedskæringer ikke bliver nødvendigt.

- Jeg går og venter på, borgmesteren indkalder til et forligspartimøde, for det er borgmesteren, der sidder på kommunekassen. Det er ham der sidder på pengene, siger han.

Formanden kan også forstå Tove Rasmussens corona-bekymring. Men han forklarer, at nedskæringen ikke kommer pludseligt.

- Det her er noget, vi skal vedtage, hvis det kommer så langt, den 28. april. Det vil vare et stykke tid inden det træder i kraft.