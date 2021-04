Traditionsrigt kor i Odense nedlægges efter 30 år

- Vi har alle lært at synge foran skærmen under nedlukning, så nu er der måske nogen, der har lyst til at komme ud af stuerne og i stedet synge med andre, fortæller musikchefen og forklarer, at en af opgaverne for Symfonien er at udvikle musikmiljøet i lokalsamfundet.

- Der går 170.000 kroner til at drive koret, og vi har ikke flere penge end det til koraktivitet, så hvis miljøet skal vokse, skal vi finde penge. Det blev så fra Filharmonisk kor, siger Finn Schumacker.

Han forklarer, at Filharmonisk kor binder ressourcerne, da koret, som ofte synger med Odense Symfoniorkester, er blevet mindre og ikke bruges til så mange opgaver som tidligere. Derfor giver det mening for programlægningen, at korene i stedet bliver sammensat løbende til de enkelte koncerter og opgaver.